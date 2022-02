Il Torino di Juric ha subito diversi gol nei minuti finali e sotto questo punto di vista contro la Juve sarà un test importante

Il Torino si sta avvicinando al derby della Mole dopo aver accumulato tanta rabbia per le sconfitte rimediate contro l’Udinese e il Venezia. Contro la Juve i granata sono chiamati ad una prova d’orgoglio per rialzare la testa, e per farlo la squadra di Ivan Juric sicuramente dovrà riporre particolare attenzione nei minuti finali. Infatti, il Toro in questa stagione ha subito ben 11 reti nell’ultimo quarto d’ora di partita. La prima beffa a danno dei granata scaturita nei minuti finali combacia con la prima partita di questo campionato quando i granata ospitarono l’Atalanta. Dopo essere riusciti ad agguantare il pareggio, subirono il gol di Piccoli nei minuti di recupero. Altri esempi sono le partite tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino contro Lazio, Juve e Sassuolo, mentre quello più recente risale alla trasferta contro l’Udinese. Sicuramente una questione mentale più che tecnica o fisica, che va risolta il prima possibile.

I derby persi dal Toro nei minuti finali sono tanti

Il Toro dunque ha dimostrato di avere un problema a gestire i minuti finali, anche recentemente, e sotto questo punto di vista la Juve è la peggiore avversaria che i granata potessero incontrare. Anche perché sono tanti i derby nei quali i granata sono stati beffati nei minuti finali. L’esempio più lampante rimane il derby del 30 novembre 2014, con la Juve che riuscì a vincere il derby grazie a un gol di Pirlo al 93’ minuto. Per parlare più del recente si può portare come esempio l’ultimo derby della Mole che si è giocato allo Stadium, con i granata che dopo essere passati in vantaggio con un gol di Nkoulou si sono fatti rimontare dai bianconeri con le reti di Mckennie al 77’ minuto e quella di Bonucci all’89’. Ma si può guardare anche il derby di andata, dove il Toro ha perso per colpa di una rete di Locatelli arrivata all’82’ minuto. Una ferita ancora aperta per i granata che venerdì sera andranno alla ricerca di una vendetta.