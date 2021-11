Brekalo, autore del gol che ha sbloccato la partita contro l’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match contro i friulani

Josip Brekalo al termine della partita contro l’Udinese, dove è stato tra i protagonisti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel. In merito alla rete siglata contro i friulani ha dichiarato: “Sono stato molto felice di aver segnato di fronte ai tifosi. La partita è stata molto difficile, sono contento di aver dato il mio contributo. Il mio gol è stato un momento magico, è stato uno schema provato in allenamento: cercare Belotti in profondità e arrivare primi sulla seconda palla. Lui è stato bravo a fornirmi quel pallone e io ho calciato di prima cogliendo di sorpresa gli avversari. E’ stato un momento magico e sono contento che sia stato un gol che ha aiutato la squadra a vincere”.

Brekalo: “Ho avuto un problema al polpaccio, lo staff medico mi ha curato bene”

Brekalo è poi tornato a parlare del problema al polpaccio rimediato durante il riscaldamento di Torino-Sampdoria. Infortunio nonostante il quale il numero 14 granata aveva risposto alla convocazione in Nazionale. Brekalo ha dichiarato: “Ho avuto un problema al polpaccio, una parte del corpo che è sempre particolare e richiede molta attenzione. Lo staff medico granata mi ha curato molto bene. In Nazionale è stato bello – ha poi proseguito il croato- Ho giocato venti minuti nella gara decisiva per la qualificazione ai Mondiali, che è un sogno che si avvera per me”.