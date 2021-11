Terzo gol dopo quelli al Venezia e al Genoa: quando il croato va in gol il Torino non perde mai la partita

Dei suoi colpi e della sua bravura ci eravamo accorti, ma nessuno si sarebbe aspettato che Josip Brekalo potesse aggiungere così tanta qualità al Torino. Arrivato in estate, il croato è stato impiegato sin da subito da Ivan Juric, scopritore o per meglio dire, generatore di talenti. Utilizzato come trequartista, il giocatore di proprietà del Wolfsburg si è trasformato in una vera e propria seccatura per le difese avversarie, ultima quella dell’Udinese. I friulani sono rimasti inermi davanti alla qualità tecnica di Brekalo, in grado di sbloccare la partita con uno di quei gol che difficilmente passano inosservati. Il suo primo anno in Serie A lo sta vedendo protagonista.

Brekalo con il gol contro l’Udinese, è capocannoniere del Torino

Il tecnico granata, che ha visto le sue richieste soddisfatte, ha reso Brekalo uno dei giocatori più impiegati da inizio stagione. Fermato solo da un problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori contro Sampdoria e Spezia, il croato è rientrato dopo la pausa a pieno regime, dando ancora una volta un contributo fondamentale. In tutti i match in cui è andato a segno (Venezia, Genoa e Udinese), il Toro ha infatti portato a casa punti preziosi. Il suo bilancio resta quindi positivo ed il Toro sta valutando il da farsi sul fronte riscatto. Acquisirlo a titolo definitivo potrebbe rivelarsi una mossa vincente ma, come anticipato dall’agente, se ne parlerà dopo Natale.

Brekalo, da ala con Wolfsburg a trequartista con Juric

Talento da venedere ed ampi margini di miglioramento per il croato, arrivato all’ultimo giorno di mercato. La sua intesa con Juric è nata nell’immediato: abituato a giocare come ala nel 4-2-3-1 impiegato dal Wolfsburg, nel Toro è passato una posizione più centrale che gli ha consentito di acquisire maggiore libertà di movimento. Tanta tecnica, bravura nel dribbling e grande capacità di saltare l’uomo, caratteristiche fondamentali per il tipo di giocatori che cerca Juric, gli hanno permesso di rendersi particolarmente efficace, Ha infatti messo a segno tre reti in otto presenze, acquisendo il titolo di capocannoniere del Torino.