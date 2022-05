Dopo questa stagione Juric vuole continuare a puntare sul trequartista croato, nonostante il rendimento delle ultime settimane

6 gol e 2 assist per Josip Brekalo in questo campionato, numeri importanti e, nonostante il giocatore non segni dalla partita persa in casa contro il Venezia, Juric vuole puntare su di lui ancora nel futuro. Il classe 98 è al Torino in prestito da Wolsburg con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Una cifra importante per una squadra come il Torino, tuttavia la società potrebbe essere pronta a sborsare questa cifra per cercare di centrare una qualificazione per una competizione europea già dalla prossima stagione.

Brekalo priorità del mercato estivo

Josip Brekalo è sicuramente un giocatore molto importante per i granata, e qui a Torino sta vivendo un’ottima stagione. Lui stesso ha affermato che vorrebbe rimanere in maglia granata anche in futuro. La società ha un accordo di massima con il giocatore, e resta solo da trattare con il Wolsburg, magari per abbassare un po’ il prezzo facendo leva sulla volontà del giocatore di rimanere e sul contratto in scadenza nel 2023. Comunque in caso il Wolsburg dovesse rifiutare di abbassare il prezzo del giocatore molto probabilmente la società piemontese pagherebbe i 12 milioni al club tedesco pur di aggiudicarsi a titolo definitivo il cartellino del numero 14 che probabilmente, a partire dalla prossima stagione indosserà la maglia che ha in nazionale e che usava al Wolsburg: la maglia numero 7.