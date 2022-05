Armando Izzo non è stato al centro del progetto in questa stagione, ma nelle ultime partite ha ritrovato il posto da titolare

Armando Izzo per tutta la stagione è stato ai margini del progetto di Ivan Juric, infatti il tecnico gli ha preferito Buongiorno, Zima, Djidji e Rodriguez, senza contare Bremer che è titolarissimo. Addirittura in un’occasione l’allenatore granata ha preferito far arretrare Lukic in difesa piuttosto che far entrare il numero 5. A gennaio si era anche parlato molto su un suo possibile trasferimento al Cagliari o alla Salernitana. Alla fine però tutto era stato rimandato, ma comunque appariva scontato un suo trasferimento a fine stagione. E la situazione è rimasta quella fino a poche settimane fa. Infatti Armando Izzo è riuscito nell’ultimo periodo a scalare le gerarchie e ad ottenere un minutaggio sempre più elevato. Il numero 5 infatti ha giocato titolare anche nella partita contro il Napoli, lasciando il campo ancora sullo 0-0. Proprio il difensore centrale ha causato il calcio di rigore poi sbagliato da Insigne, ma dopo non molto si è fatto perdonare con un recupero straordinario sullo stesso numero 24 del Napoli.

Armando Izzo, quale sarà il suo futuro? Ecco le parole di Juric

Di Armando Izzo e della sua crescita negli ultimi tempi ha parlato anche Ivan Juric: “Ha fatto belle partite, conosco quelle che sono le sue caratteristiche, ha punti deboli e punti forti. Bisogna valutare anche che tipo di calcio si vuole fare”. Bisognerà quindi capire a fine anno se il 30enne italiano rientrerà nei piani di Juric o verrà ceduto. Infatti, il suo stipendio pesa parecchio nel bilancio economico del club, che per il difensore centrale sborsa circa 1,7 milioni di euro a stagione, una cifra sicuramente troppo grande per il minutaggio avuto in questa stagione.