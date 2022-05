Ivan Juric ha più volte parlato di Samuele Ricci e in tutte le occasioni lo ha sia elogiato che stuzzicato

Contro il Napoli la scelta di Juric è stata precisa: giocatori più tecnici e di conseguenza meno attenzione al recupero di palloni. Di solito lo specialista è Lukic, che però non è potuto scendere in campo. Il centrocampo è stato quindi guidato da giocatori con caratteristiche molto diverse da quelle del serbo: Mandragora e Ricci. Entrambi giocatori molto tecnici ma con meno intensità e fisico. anche durante l’intervista post partita Juric ha parlato del centrocampo e in particolare di Ricci, “bacchettandolo” per la prestazione.

Le critiche di Juric per spronare il numero 28

Juric non ha mai criticato Ricci solo per il gusto di farlo, al contrario le sue sono sempre state critiche costruttive, per spronare il giovane a fare sempre meglio. Il ragazzo classe 2001 da quando è arrivato in granata ha trovato un buon minutaggio, e a parte 4 panchine ha giocato tutte le partite, anche se non tutte dal primo minuto ma comunque è entrato a gara in corso. Il numero 28 del Toro ha trovato molto spazio anche per via di infortuni e squalifiche che hanno colpito i due titolari Mandragora e Lukic. Infatti è sicuramente difficile prendere il posto di uno di quei due che da tutta la stagione sono punti di riferimento per la squadra torinese. Ricci dovrà crescere sicuramente in vista della prossima stagione, ma la base di partenza è già più che buona.