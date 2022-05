Dopo la sconfitta con il Napoli aumentano le partite in cui, senza Lukic, i granata non hanno portato i tre punti a casa

La crescita incredibile di Lukic nel corso di questa stagione è sotto gli occhi di tutti, come dimostra anche il valore di mercato che quest’estate era sui 5 milioni di euro mentre ora si aggira intorno ai 12. Il numero 10 è sicuramente un giocatore chiave, un titolare inamovibile per Ivan Juric. Sulla mediana infatti il centrocampista serbo recupera palloni, ferma azioni avversarie e imposta. Senza Sasa Lukic il Toro soffre, ed è stato dimostrato anche durante l’ultima partita, contro il Napoli. I granata infatti, pur disputando una buona partita, hanno perso subendo un gol per un pallone perso da Pobega a centrocampo.

Senza Lukic un punto in tre partite di campionato

Sasa Lukic è sicuramente un giocatore fondamentale per Ivan Juirc, a dimostrarlo è un dato molto importante: il Toro non è mai riuscito a trovare la vittoria senza che il 25enne scendesse in campo. In questa stagione infatti Juric si è privato raramente di uno dei suoi pupilli, e quando lo ha fatto non è mai andata bene: 4 partite in stagione senza il numero 10 e nessuna vittoria. Tre delle quattro partite in cui il serbo non ha giocato erano in campionato, l’altra in Coppa Italia. In campionato il tecnico croato non ha mai tenuto Juric fuori dal campo, se non costretto a causa di infortuni e squalifiche.

Due ko interni con Venezia e Napoli

In Coppa Italia invece è stato scelto dal tecnico di tenere fuori il centrocampista contro la Sampdoria, forse per fare turnover. Contro la Sampdoria la squadra torinese è stata eliminata dalla Coppa Italia con un 2-1 a Marassi, mentre in Serie A senza Lukic i piemontesi hanno affrontato il Venezia contro cui hanno perso per 1-2 all’Olimpico Grande Torino. Successivamente a Bologna i granata non sono andati oltre un pareggio per 0-0. Infine, nell’ultima partita di campionato i ragazzi di Juric hanno perso 0-1 contro il Napoli di Spalletti. Già si sapeva che Lukic fosse molto importante per questa squadra, ma ora si ha la certezza che sia fondamentale.