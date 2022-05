Ivan Juric torna a parlare di Simone Verdi che grazie ai suoi gol sta cercando di aiutare la Salernitana a salvarsi

A Salerno è rinato e anche Juric ha voluto spendere due parole per lui. Si sta parlando ovviamente di Simone Verdi che con la maglia della Salernitana sta facendo molto bene. Grazie ai suoi gol, l’ultimo ha regalato ai campani la vittoria contro il Venezia, sta trascinando la squadra guidata da Davide Nicola verso il sogno salvezza che solo qualche settimana fa sembrava davvero impossibile. Sull’ottimo momento che Verdi sta vivendo a Salerno, il suo ex allenatore, Juric, ha dichiarato: “Sono strafelice per lui, il minor problema per me qui erano i giocatori, avevano voglia di mettersi a disposizione, anche quelli che poi non si sono dimostrati all’altezza. A livello di comportamento ho trovato giocatori fantastici. Simone sta trovando continuità, gioca, entra, fa gol, poi dopo si vedranno le cose. E’ un ragazzo puro, bravo, che ha avuto un sacco di problemi al Toro, adesso lo vedo felice e sono contento”. Parole che faranno sicuramente piacere a Verdi.

Verdi: le parole di Juric dopo i complimenti di Cairo sui social

Le parole al miele dell’ex tecnico dell’Hellas Verona per Verdi sono arrivate a distanza di qualche settimana dai complimenti arrivati sempre all’attaccante di proprietà del Toro da parte di Urbano Cairo attraverso Instagram. Infatti, Cairo ha scritto un commento sotto un post di Verdi nel quale c’è una foto di un bambino che indossa la sua maglia mentre gioca a calcio a Salerno con altri bambini, anche loro tifosi della squadra campana. Nel post il trequartista ha scritto sotto lo scatto: “La cosa bella del calcio”. Il numero 1 del Toro Cairo ha commentato scrivendo: ”Bellissima foto! Ho rivisto il Verdi che piace a me” con tanto di emoticon degli applausi e un quadrifoglio. Adesso l’obiettivo di Verdi è quello di continuare a fare bene alla Salernitana, prima di fare ritorno nel capoluogo piemontese.