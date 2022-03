Josip Brekalo è risultato positivo al Covid in seguito ai controlli fatti nel ritiro della nazionale della Croazia

Sul Torino torna l’incubo Covid. Josip Brekalo è risultato positivo al tampone effettuato nel ritiro della Nazionale della Croazia, con cui il 26 marzo avrebbe dovuto giocare nell’amichevole a Doha contro la Slovenia. Il trequartista si trova ora in isolamento e, come comunicato dalla federazione della nazionale balcanica, nel caso in cui dovesse negativazzarsi in breve tempo raggiungerà i compagni di squadra per la partita contro la Bulgaria in programma sempre a Doha martedì 29 marzo.