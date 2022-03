Wilfried Singo ha lasciato il ritiro della Costa D’Avorio a causa di un problema muscolare, il terzino tornerà a Torino

Problemi muscolari per Wilfried Singo che è stato costretto a lasciare il ritiro della Costa D’Avorio. L’infortunio del terzino non sembra essere particolarmente grave e, per non rischiare un peggioramento della situazione, il ct Patrice Beaumelle ha preferito rinunciare al calciatore del Torino, considerato che le prossime due partite della propria nazionale saranno due amichevoli, seppur di prestigio: la prima contro la Francia, la seconda contro l’Inghilterra. Nei prossimi giorni Singo sarà quindi nuovamente al Filadelfia dove le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico granata: Ivan Juric spera comunque di poterlo recuperare per la partita contro la Salernitana.