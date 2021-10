Bremer ha migliorato le statistiche sul fronte dei recuperi e con la palla tra i piedi, grazie allo zampino di Ivan Juric

Una sconfitta amara per quella che è stata definita come “la miglior partita della stagione” da Juric. Il suo Toro contro il Milan ha ancora una volta seminato tanto per non raccogliere nulla, se non qualche dato confortante. La prestazione equilibrata ha infatti esternato un crescendo nelle prestazioni generali ed in particolare di quello che è ormai diventato uno dei pezzi più pregiati della rosa: Gleison Bremer. Il brasiliano, dopo la prestazione sottotono contro il Genoa, ha ripreso in mano le redini della difesa, trasformandosi in un vero e proprio muro. A confermare tutto questo i numeri.

Bremer si conferma il re dei recuperi dopo il Milan

Lettura di gioco e capacità di prevedere gli avversari, unite ad un grande senso del gol: le qualità di Gleison Bremer non sono in discussione. Dal suo arrivo sotto la Mole nel 2018, non ha fatto altro che crescere, conquistandosi definitivamente un posto da titolare ed uno tra i difensori migliori di Serie A. I suoi quattordici recuperi contro il Milan gli sono infatti valsi il primato sui palloni intercettati: il suo P90 è di 3.58 secondo Kickest.it, il più alto. Dietro ci sono Samir e Colley, rispettivamente a 3.27 e 3.25.

Juric, la mano sul brasiliano si vede anche con il pallone tra i piedi

Il miglioramento esponenziale del brasiliano oltre ad essere frutto del duro lavoro, è arrivato grazie all’intervento di Juric, che ne ha sottolineato le qualità: “Bremer sta facendo bene, deve continuare così. Adesso inizia a giocare meglio con il pallone tra i piedi, ora ha trovato continuità“. La marcatura a uomo si è rivelata particolarmente efficace sul fronte recuperi, incrementato del 66,5% ma non è l’unico fattore in cui si è visto lo zampino del croato all’opera. Anche infatti per quanto riguarda il pallone tra i piedi, le prestazioni sono migliorate. Il tecnico ha quindi esaltato le caratteristiche del suo difensore, per poi implementare anche altri fronti. L’inizio interessante sta diventando sempre più promettente.