Bremer ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di come fronteggiare alcuni suoi avversari e della sua voglia di fare gol

Bremer ha parlato ai microfoni di Dazn in occasione dell’ultima puntata del format ”My Skills”. Il difensore brasiliano, che sta facendo una grande stagione tanto da attirare su di sé gli occhi di diverse grandi squadre, ha parlato di come si affrontano alcuni attaccanti che militano in Serie A, ma non solo. Il numero 3 granata ha dichiarato: “Con Osimhen devi prendergli 3-4 metri perché a lui non piace ricevere la palla sul piede ma preferisce sempre attaccare lo spazio. Con Ibrahimovic puoi stargli attaccato, non attacca molto la profondità. È meglio stargli attaccato e cercare di anticiparlo perché lui è grosso e devi saper usare bene il corpo. Sono abituato alla difesa a tre e sono esploso con questo tipo di sistema. Per cui scelgo la difesa a tre. Mi piace anche fare goal. Non lo faccio spesso ma quando vado in area qualcosa creo”.

Bremer: ”Per giocare come vuole il mister serve anche cervello”

Bremer, che ha sempre dimostrato una grandissima solidità difensiva, ottime doti da leader del reparto difensivo e grande abilità nell’anticipare gli avversari, ha poi aggiunto: “Per giocare come vuole il mister, serve anche il cervello. Ogni tanto devi scappare devi andare, quindi non è solo questione di forza, intercettare e marcare. Dobbiamo conoscere l’avversario, quindi se lui è veloce io non posso stargli sempre attaccato perché se lui mi fa un corto-lungo, sono morto. Se è uno lento e io sono più veloce allora gli sto sempre attaccato e posso restare subito sull’anticipo”.

I modelli? Van Dijk e Koulibaly

Nell’intervista il difensore ex Santos ha parlato dei giocatori che segue con particolare attenzione e che sono per lui degli esempi da seguire, oltre a Lucio che è sempre stato l’idolo indiscusso del numero 3 del Toro. In merito a questo tema Bremer ha detto: “Van Dijk secondo me è fortissimo. Ovviamente c’è anche Sergio Ramos, ma adesso sta soffrendo un po’ per un infortunio. Però Van Dijk è un top. Ha tutto: fisico, palleggio. É uno forte forte. In Italia c’è Koulibaly. Koulibaly è forte”.