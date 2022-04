Saranno quattro i giocatori del Toro che domenica sera scenderanno in campo e che erano presenti l’anno scorso quando persero 0-7

Il Toro non ha sicuramente dimenticato l’ultimo precedente che ha disputato tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino contro il Milan, andato in scena il 12 maggio 2021. I rossoneri si imposero sui granata, allora allenati da Davide Nicola, 0-7. Un risultato molto pesante da digerire. Una vittoria che i rossoneri hanno rimediato grazie alle reti di Hernandez (autore di una doppietta), Kessie su rigore, Diaz e Rebic (che segnò ben 3 reti). A meno di grandi cambiamenti saranno solo 4, dei 14 granata che erano in campo in quella partita, che verranno schierati sul rettangolo di gioco da Ivan Juric domenica sera. Ritroveremo: Bremer, Singo, Mandragora e uno tra Buongiorno e Rodriguez.

Come è cambiato il Torino rispetto a un anno fa

Degli altri giocatori del Toro che furono protagonisti di quella grande disfatta c’è chi partirà dalla panchina come Linetty, chi potrebbe non essere neanche convocato come Zaza. Gli altri hanno tutti lasciato il Torino: Sirigu, Lyanco e Bonazzoli in estate, Baselli, Rincon e Verdi (questi ultimi due entrarono nella ripresa) a gennaio. Belotti, Lukic e Vojvoda, oggi punti fermi della squadra granata, un anno fa rimasero in panchina, insieme anche a Sanabria (attualmente infortunato).

Torino, obiettivi differenti rispetto all’anno scorso

Un’altra differenza rispetto a un anno fa è che stavolta il Torino non si trova più a lottare per la salvezza con grande ansia. Questo grazie al lavoro di Juric che ha finora portato la squadra a metà classifica con 38 punti conquistati, a sole due lunghezze da quella che ormai da diversi anni viene considerata la quota salvezza. Infine, la più grande delle differenze rispetto allo scorso anno è che ci sarà il pubblico. Quindi i granata cercheranno la vendetta di fronte ai propri tifosi, per regalare e regalarsi 3 punti molto importanti che corrisponderebbero con il primo successo di questa stagione dei granata contro una grande squadra, dopo esserci andati spesso molto vicini.