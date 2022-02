Venerdì, nel derby contro la Juventus, Bremer dovrà nuovamente marcare Vlahovic: in Torino-Fiorentina non gli ha fatto vedere palla

E’ trascorso poco più di un mese da quando Gleison Bremer e Dusan Vlahovic si sono ritrovati faccia a faccia in campo: l’attaccante serbo in quell’occasione non indossava ancora la maglia della Juventus ma quella della Fiorentina e giocò una delle peggiori partite di questa stagione. Per 73 minuti, prima che Vincenzo Italiano lo richiamasse in panchina, Vlahovic ha sentito sul collo il fiato di Bremer, non è mai riuscito a divincolarsi dalla marcatura del numero 3 del Torino, non ha praticamente mai visto la palla, tanto che solo in un’occasione è riuscito ad andare alla conclusione senza però impegnare particolarmente Luca Gemello.

Bloccare Vlahovic: l’obiettivo di Juric

Pur essendo arrivato da poco, Vlahovic si è subito ritagliato uno spazio importante nell’undici bianconero e ha già messo segno gol importanti contro il Verona e il Sassuolo in Coppa Italia. Non dovrà ripetersi nel derby e per questo Bremer sarà di nuovo chiamato a tenerlo a bada, a fare da antidoto per il Toro contro il pericolo che l’attaccante viola può portare. Certo Vlahovic non è l’unica insidia da cui la formazione granata dovrà guardarsi, in attacco la Juventus può contare anche sulla fantasia di Dybala e su Morata, oltre che sugli inserimenti dei centrocampisti, riuscire però a bloccare il centravanti della formazione di Allegri può dare maggiore sicurezza al Torino nel corso della partita.

In questa stagione Bremer ha tenuto a bada quasi tutti gli attaccanti con cui si è dovuto confrontare (l’unico che è riuscito a metterlo in difficoltà è stato Nzola) adattandosi anche alle caratteristiche degli avversari in fase di marcatura. Non sarà certo quel Vlahovic già fermato un mese fa a fargli paura.