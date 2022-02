La coppia formata da Brekalo e Pjaca non convince, Juric pensa a una novità: Pobega potrebbe essere spostato sulla trequarti

Aria di cambiamenti per il Torino di Ivan Juric. Con il Venezia salgono a tre le partite senza vittoria per i suoi granata. La battuta d’arresto sta perdurando più tempo del previsto e con il derby alle porte, il tecnico starebbe pensando a qualche novità sul fronte formazione. Praet è indisponibile e la coppia Pjaca-Brekalo non ha convinto l’allenatore croato che per venerdì sta pensando a una soluzione alternativa: avanzare Tommaso Pobega sulla trequarti campo.

Torino, cambio di posizione in campo per Pobega

Di qualità e di spessore fisico, il giovane di proprietà del Milan è pronto a tutto pur di trovare spazio e mantenerlo, anche a cambiare posizione in campo. Ed è proprio ciò che prevede il suo copione. Brekalo sulla destra non convince Juric, che preferirebbe lasciarlo sul fronte opposto di campo. Pobega andrebbe quindi a ricoprire il ruolo precedentemente occupato da Praet, operato di recente per un infortunio e quindi fuori dai giochi ancora per un po’.

Juric, Pjaca e Linetty tornano in panchina

Tutto questo è possibile ovviamente anche grazie al rientro di Lukic e Mandragora, entrambi squalificati contro il Venezia, ma che torneranno ad avere le redini del centrocampo del Torino. Chi dovrebbe perdere il posto da titolare è invece Pjaca, così come Linetty, sceso nelle gerarchie del tecnico che ora vanta un numero di alternative maggiore. Il primo esperimento sta perciò per prendere vita in attesa di vedere all’opera anche i nuovi acquisti.