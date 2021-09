Dalla scorsa stagione all‘inizio del nuovo campionato, nessun difensore ha segnato quanto Bremer: sei gol di testa in Serie A

Il Toro con la vittoria contro la Salernitana torna a sorridere. La squadra di Ivan Juric conquista i primi 3 punti di questo campionato, dopo le sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. Può sorridere anche Bremer che contro la squadra campana ha siglato la rete del momentaneo 2-0. Rete sulla quale, come è accaduto anche in occasione del gol di Sanabria, c’è anche lo zampino di Ansaldi. Dalla stagione 2019-20 ad oggi nessun difensore ha saputo fare meglio di Bremer, con 6 gol di testa. Il Toro adesso si gode la vittoria contro la squadra di Fabrizio Castori, consapevole di quanto sia importante il numero 3 granata per la propria squadra.

Bremer: la prestazione contro la Salernitana

Nella partita contro la Fiorentina il Toro aveva dimostrato evidenti problemi in difesa, oltre ad aver messo in luce quanto sia pesante per la squadra granata l’assenza di Bremer. Contro la Salernitana Bremer è tornato a guidare la difesa dando sicurezza all’intero reparto, senza sbagliare praticamente niente. Il difensore brasiliano è un’arma troppo preziosa per il Toro e potrebbe rivelarsi ancora una volta incisiva nel match di venerdì sera contro il Sassuolo. Sicuramente nè il Toro né Bremer vorranno fermarsi. La strada intrapresa nel match contro la Salernitana è quella giusta.