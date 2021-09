A sorpresa contro la Salernitana ha esordito dal primo minuto David Zima: debutto positivo per il difensore ceco

Al momento dell’annuncio delle formazioni ufficiali di Torino-Salernitana ha sorpreso un po’ tutti leggere il nome di David Zima: è raro che giovani calciatori stranieri, che hanno tanto ancora da dover dimostrare, vengano lanciati immediatamente in campo, Ivan Juric non ci ha pensato invece due volte e, dopo aver perso Armando Izzo per un problema al polpaccio, ha dato fiducia al centrale ceco. Una mossa che si è rivelata azzeccata, perché Zima al debutto è stato capace di tenere a bada un avversario esperto, con un fisico importante, come Simy e ha mostrato anche una buona personalità.

Torino, Juric promuove Zima

I compagni, ma anche gli avversari, hanno certamente aiutato il numero 6 nel giorno dell’esordio: la Salernitana si è vista raramente in avanti e Zima non ha dovuto ricorrere agli straordinari. Il difensore ceco devo ancora crescere e affinare l’intesa con i compagni di reparto ma ha già dimostrato che la base su cui lavorare c’è. Anche Juric ha apprezzato la sua prestazione ma, soprattutto, è rimasto colpito dalle sue qualità tecniche e umane. “Zima è un ragazzo del 2000 ma con una esperienza importante. E’ anche un ragazzo molto sveglio, che sta già cercando di imparare l’italiano, di capire: tutto questo è molto importante perché si inserisca bene” ha raccontato l’allenatore a fine partita.

Juric ci sa fare con i difensori

Ora sarà proprio compito del tecnico croato riuscire a far crescere al meglio il centrale ex Slavia Praga: a Verona ha saputo valorizzare al massimo difensori centrali come Kumbulla, Rrhamani e Lovato (ora rispettivamente in forza alla Roma, al Napoli e all’Atalanta), allo stesso modo dovrà riuscire a far crescere Zima. Di certo Juric ha già dimostrato di fidarsi del giovane centrale.