L’allenatore croato si è detto contento del mercato: ora il campo dirà quanto per il gioco di Juric siano stati giusti i nuovi innesti

“Sono contento del mercato”. Due settimane fa Juric aveva lanciato quello che lui stesso ha definito “un grido di disperazione”. Lo aveva fatto prima della partita contro la Fiorentina, aveva rincarato la dose dopo la sconfitta del Franchi, sottolineando le mancanze di una dirigenza che, parole del tecnico, non aveva mantenuto le promesse. Chiuso il mercato con altri arrivi (Zima, Brekalo e Praet) e trascorsi i dieci giorni di pausa, l’allenatore croato si è ritrovato in conferenza stampa a fare il punto alla vigilia della sfida contro la Salernitana, quella da cui ci si aspetta una vittoria dopo due ko di fila.

Juric: “Rosa interessante”

“La rosa è interessante, con tanti giovani”, ha spiegato Juric. “Il mio obiettivo per il futuro è che crescano e che la squadra possa fare meglio rispetto agli ultimi anni, dimostrando che a Torino si può fare bene. Ci sono tanti giocatori giovani che possono lavorare bene, facendo anche ottimi risultati”. Non è arrivato Amrabat, giocatore che il croato avrebbe voluto per il centrocampo, ma su Praet Juric sembra riporre buone speranze per il doppio ruolo di interno o trequartista.

Zima è pronto

Di parole ne ha spese anche per una scommessa come Zima e anche per il connazionale Brekalo. “Zima e Brekalo sono pronti, bene tutti e due come mentalità e come esperienza: hanno una conoscenza calcistica tale che permette loro di inserirsi bene”. Riferimenti, quelli al classe 2000 ceco, che sembrano chiudere anche la questione difesa, dato che proprio in quella famosa conferenza stampa Juric non aveva mancato di sottolineare come la retroguardia si fosse indebolita senza le dovute sostituzioni.