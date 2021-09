Etrit Berisha ha lanciato un monito a Vanja Milinkovic-Savic. È infatti pronto a farsi valere per contendersi il posto da primo portiere

La promozione di Milinkovic-Savic da secondo a primo portiere non ha convinto a pieno in questo inizio di stagione. Complice l’ombra di Sirigu, suo predecessore ed inserito tra i migliori portieri italiani. Essere alla sua altezza resta un traguardo difficile da raggiungere e lo sa bene anche Etrit Berisha, presentato ufficialmente in granata. L’ex Spal, acquistato ad inizio mercato, è consapevole del fatto che sia ancora tutto in divenire e può ancora giocarsi le sue chance. Ha quindi lanciato ufficialmente una sfida al rivale nonchè compagno di reparto.

Berisha si fa valere: “Ci sarà la possibilità di dimostrare il mio valore”

“Ci sono tante partite e ci sarà la possibilità di dimostrare il mio valore. Io sto lavorando comunque per sfruttare al meglio l’opportunità quando l’avrò e so che potrò dare una mano alla squadra“, queste le parole di Berisha. A totale disposizione della squadra, è stato impiegato solamente nelle amichevoli pre-campionato. C’è però un fattore che potrebbe invertire le gerarchie strada facendo: “Il fatto che Juric sia simile a Gasperini per me è un vantaggio perché so già come comportarmi come portiere“.

Berisha pronto ad insidiare Milinkovic-Savic, che dovrà stare attento

Le parole di Berisha lasciano poco spazio ai dubbi: resta infatti convinto di poter dire la sua a stagione in corso. L’esperienza non gli manca, soprattitto per quanto riguarda la Serie A e la Nazionale. Rimasto sotto la guida del maestro di Juric, Gian Piero Gasperini. può sicuramente sfruttare questo fattore a suo vantaggio. Sono infatti state tre stagioni provvidenziali per apprendere il tipo di calcio che il tecnico della Dea ha tramandato al croato. Milinkovic-Savic, in discussione nel primo periodo trascorso in granata ma che ha finalmente raggiunto la consacrazione, dovrà stare attento a non vanificarla.