Gli spazi per l’ex Bologna si sono ridotti sempre di più, soprattutto dopo l’arrivo di Brekalo

Pausa nazionali da archiviare per il Toro di Juric, che domani tornerà in campo contro la Salernitana. Dopo le due sconfitte rimediate contro Atalanta e Fiorentina, i granata cercheranno di strappare la prima vittoria davanti al proprio pubblico. Tra le incognite della formazione di Juric rimane viva quella sulla Simone Verdi. L’ex Bologna infatti, non è ancora stato schierato titolare dal tecnico croato, che sembra vederlo sempre meno. Il gol contro la Fiorentina, che avrebbe dovuto servire da iniezione di fiducia, potrebbe però non bastargli, soprattutto dopo l’arrivo dei nuovi acquisti. Oltretutto Verdi non è nemmeno al meglio: ieri ha svolto lavoro personalizzato e questo ha così aumentato le difficoltà in un periodo già complicato.

Verdi, Juric non lo vede più come trequartista

Il mercato granata ha infatti avuto uno sprint nel finale, assicurando a Juric diversi profili nell’ultima giornata disponibile. La concorrenza per Simone Verdi è quindi aumentata esponenzialmente, soprattutto sul fronte trequartista, ruolo che non gli appartiene più secondo la visione del tecnico. Gli spazi si riducono e con loro le chance. Il tempo necessario all’assestamento per i neoacquisti può però essere un’occasione per l’ala granata.

Linetty, Brekalo e Pjaka: aumenta la concorrenza per Verdi

Inizialmente in dubbio ma poi rimasto al Torino, l’ex Napoli ha cominciato in modo positivo. Da ipotetico compagno di reparto fisso di Pjaca, non ha però convinto del tutto Juric ed è finito ai margini. Brekalo è infatti pronto a soffiargli definitivamente il posto, come già accaduto con Linetty. Sia contro la Dea che contro la Viola, il polacco è stato schierato come trequartista, costringendo il compagno a guardare dalla panchina. Le prossime potrebbero essere partite decisive per Verdi, che proverà a risalire le gerarchie per noi rischiare definitivamente il posto.