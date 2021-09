Magnus Warming si presenta al Torino: la conferenza stampa dell’attaccante danese arrivato in granata in estate

Magnus Warming, tra i primi acquisti del Torino nella sessione estiva di mercato, si presenta in conferenza stampa: “Sto imparando qualche parola di italiano e questo mi rende più facile comunicare con i compagni. La mia posizione preferita in campo è quella di ala, giocare a destra o a sinistra per me è indifferente. Posso giocare anche come attaccante. Quello che mi chiedi il mister è di lavorare di essere paziente”.

Warming ha poi parlato dell’ambientazione in Italia: “Quello italiano è un calcio molto più fisico e veloce di quello danese, ho bisogno di tempo per imparare ma il mio obiettivo è quello di imparare e migliorare sempre di più”.

“Il mio giocatore preferito da bambino era Cristiano Ronaldo, un idolo quando giocava al Manchester United e al Real Madrid. A chi chiederei la maglia dopo una partita? A Maehle dell’Atalanta che è danese come me”.

“Prima di venire qua conoscevo già in parte la storia del Toro. Se ho accettato l’offerta di venire qua è perché è un grande club. Per la mia carriera è stato un passo avanti molto importante che mi poteva aiutare per la mia carriera e non vedevo l’ora di venire qua”.