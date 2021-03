La Corte Federale d’Apello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale quindi Buffon salterà il derby contro il Toro

Gianluigi Buffon non ci sarà per il derby contro il Toro in programma sabato con fischio d’inizio alle 18. La Corte d’appello della Figc, presieduta da Mario Luigi Tosello, ha accolto il ricorso da parte della Procura Federale per la bestemmia da parte del portiere bianconero durante la partita Parma-Juventus lo scorso 19 dicembre. Buffon, sanzionato con una multa da 5000 euro, era stato deferito per aver pronunciato una frase con un’espressione blasfema nel match contro i ducali.