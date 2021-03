La sentenza della Corte Sportiva d’Appello dà ragione al Torino, bloccato in città a causa di forza maggiore: con la Lazio si deve giocare

Lazio-Torino si dovrà giocare. La Corte Sportiva d’Appello ha infatti respinto il ricorso dei biancocelesti contro il provvedimento del Giudice Sportivo, che non assegnava al club di Lotito il 3-0 a tavolino. E’ stata riconosciuta la causa di forza maggiore ai granata, impossibilitati a spostarsi a causa delle restrizioni imposte dall’Asl, che aveva posto in isolamento il gruppo squadra a causa di un focolaio di coronavirus. Ora la partita andrà rimessa in calendario dalla Lega di Serie A, ma Lotito ha l’intenzione di andare fino in fondo: è pronto, infatti, il ricorso all’ultimo e definitivo grado di giudizio, il Collegio di Garanzia del Coni.