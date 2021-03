Wilfred Singo si ferma per una lesione alla coscia: un problema in più per il Toro di Nicola in vista del derby di sabato contro la Juve

Brutta tegola in casa Toro: dopo i problemi legati al Covid e il rientro in squadra proprio nei giorni scorsi, Wilfred Singo si è dovuto nuovamente fermare a causa di un infortunio alla coscia. Più in dettaglio, si tratta di un interessamento distrattivo al retto femorale della coscia sinistra. Un problema che verrà monitorato di ora in ora ma che, con tutta probabilità, impedirà al terzino di scendere in campo nel derby della Mole contro la Juventus, in programma sabato prossimo. L’ennesima tegola per Nicola che sperava di poter puntare proprio su di lui contro i bianconeri ma anche per la lotta salvezza, sempre più complicata.