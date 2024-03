Torino-Fiorentina può essere considerato l’ultimatum per l’Europa: la sfida passa anche dal duello Buongiorno-Belotti

La sfida contro la Fiorentina è forse l’ultima chance per il Torino. Dopo le due sconfitte consecutive contro Lazio e Roma i granata hanno perso terreno sulle dirette concorrenti per l’Europa, e seppur anche l’8° posto può valere la qualificazione in Conference League non fare risultato oggi diminuirebbe al minimo le speranze di un piazzamento continentale. Ripartenza o caduta, prove di paradiso o ancora purgatorio: Toro-Fiorentina può valere tantissimo. Lo sa bene Juric, che ha intenzione di schierare tutti i migliori uomini a disposizione, a partire da Rodriguez e Buongiorno, i due leader in assoluto dello spogliatoio. Il vice capitano, in particolare, rientra dopo poco più di un mese di stop causato dalla lussazione alla spalla, e lo fa contro un cliente scomodo come Belotti, che però conosce bene.

Gli anni insieme e il passaggio di testimone

Buongiorno e Belotti hanno indossato la maglia granata nello stesso momento per 26 volte, nelle stagioni 2021/2022, 2020/2021 e 2017/2018. I due si conoscono molto bene perché hanno duellato diverse volte in allenamento, ma è la prima volta che si ritrovano contro con maglie diverse. Formalmente sarebbe la seconda, ma hanno condiviso il campo troppo poco – solo 3 minuti nella sfida d’andata – per poter dare un giudizio. Ecco che quindi la partita di stasera diventa un’occasione per poter vedere all’opera il passato e il presente del Toro. Due giocatori che hanno dato tantissimo alla maglia, ma con due storie molto differenti. Il Gallo ha deciso di lasciare a parametro zero, lasciando delusi la stragrande maggioranza dei tifosi che lo aveva sostenuto durante la sua esperienza in Piemonte. Bongio, invece, ha rifiutato in estate il trasferimento all’Atalanta, dichiarando amore alla squadra. Storie differenti di due degli elementi più importanti della storia granata, che oggi saranno di fronte in una sfida dal valore elevatissimo.