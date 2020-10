Sorpresa Buongiorno con l'Under 21. In campo anche Rincon e Rodriguez - Toro.it

A causa del Covid, nel big match di qualificazione all’Europeo Under 21 contro l’Irlanda ha giocato l’Under 20 azzurra: gran prestazione di Buongiorno

La Nazionale Under 20 avvicina l’Under 21 all’Europeo di categoria. E’ quanto accaduto ieri a Pisa: a causa del Covid gli Azzurrini di Paolo Nicolato non sono potuti scendere in campo, al loro posto ha giocato la selezione Under 20 di Alberto Bollini che ha vinto per 2-0 lo scontro al vertice del girone A con l’Irlanda grazie ai gol di Riccardo Sottil e Patrick Cutrone. In difesa ha giocato per tutti i 90 minuti Alessandro Buongiorno: il centrale del Torino è stato autore di una prestazione più che positiva e ha lanciato così un messaggio a Marco Giampaolo.

Torino: Rodriguez con la Svizzera ha fermato la Germania

Tra i calciatori granata impegnati ieri sera con le rispettive nazionali anche Ricardo Rodriguez e Tomas Rincon: il primo con la sua Svizzera ha fermato sul 3-3 la Germania in Nations League, ma gli elvetici possono recriminare per non aver portato a casa il bottino pieno considerate le occasioni avute. Il secondo nella notte è sceso in campo nel match perso 1-0 dal suo Venezuela contro il Paraguay, valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale. In campo per tutta la durata dell’incontro, il mediano granata ha rimediato anche un cartellino giallo al 98′.