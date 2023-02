Buongiorno ha già smaltito la botta presa a San Siro: si è allenato alla ripresa e sarà a disposizione contro la Cremonese

Non preoccupano le condizioni di Alessandro Buongiorno in casa Toro. Venerdì sera contro il Milan il difensore classe 1999, dopo essere stato ammonito al 49′, ha preso una botta al gluteo e ha lasciato il campo al 58′. Al suo posto è entrato Vojvoda, ma ora il numero 4 si è allenato alla ripresa e la botta è stata smaltita: sarà a disposizione contro la Cremonese.

La sua stagione

Stagione della conferma quella in corso per Buongiorno. In totale per lui 22 partite tra campionato e coppa, con 6 cartellini gialli che gli sono costati una squalifica. In Coppa Italia, su 4 partite disputate (Palermo, Cittadella, Milan e Fiorentina) non ha saltato nemmeno un minuto. Le prestazioni convincenti e la sua anima da vero cuore granata lo stanno rendendo un ottimo difensore, che può adattarsi anche al centro oltre che a sinsitra in una difesa a tre. Quando non c’è Rodriguez in campo, lui diventa il capitano e sa guidare la squadra con carattere e determinazione. I cartellini sono un aspetto da migliorare, ma il tempo è dalla sua parte e in futuro potrà essere utile anche in Nazionale. Nato e cresciuto a Torino, sente addosso il peso della maglia granata in modo particolare.