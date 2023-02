Le prestazioni del serbo sono calate sempre di più, adesso Karamoh può superarlo nelle gerarchie di Ivan Juric

Finora il Torino ha disputato un buon campionato. Infatti dopo 22 partite gli uomini di Ivan Juric si trovano al settimo posto con 30 punti. In Coppa Italia si poteva fare di più ed evitare l’eliminazione contro la Fiorentina, ma arrivando tra le prime 8 il prossimo anno si partirebbe avantaggiati. Come per la squadra, anche per un calciatore la stagione è fatta di alti e di bassi. Questo è il caso del numero 49 granata, Nemanja Radonjic.

La stagione del serbo

Il serbo è arrivato in estate dal Marsiglia in prestito e verrà riscattato per 2 milioni di euro. In totale 21 presenze tra campionato e coppa, con 4 gol, 2 assist e 2 ammonizioni. Appena sbarcato in Italia, con le sue giocate e il suo estro ha subito fatto innamorare i tifosi granata. Poi però Vlasic e Miranchuk sono entrati in condizione, diventando i titolari sulla trequarti, con Radonjic pronto ad entrare per spaccare la partita. Le prestazioni però sono calate sempre di più, dopo il Mondiale (dove ha giocato poco) sembra essersi involuto e da titolare non ha fatto bene contro Spezia, Salernitana ed Empoli. Inoltre ha avuto qualche problema fisico e Yann Karamoh adesso può superarlo nelle gerarchie.

Attenzione a Karamoh

A fine stagione il Torino dovrà decidere se far firmare per altri due anni il giocatore ex Parma. Contro la Fiorentina in Coppa Italia ha trovato un bel gol da subentrato, poi contro contro l’Udinese da titolare ha siglato il gol partita. Sembra finalmente entrato nei meccanismi del Toro e ora può superare Radonjic, diventando la prima scelta dopo Vlasic e Miranchuk. Per lui fino ad ora 11 presenze totali, con 2 gol e un cartellino giallo.