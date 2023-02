Torino che si appresta ad affrontare la Cremonese di Ballardini, ultima in classifica ma in semifinale di Coppa Italia

Dopo la sconfitta del Torino contro il Milan per 0-1, Bologna e Udinese non ne hanno approfittato, perdendo e pareggiando rispettivamente contro Monza e Sassuolo. I granata sono così rimasti settimi in classifica e nella prossima giornata affronteranno la Cremonese. Appuntamento a lunedì 20 febbraio, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Cremonese. Il Toro ha già affrontato due volte la Cremonese in stagione: la prima in campionato, la seconda giornata ad agosto con vittoria per 2-1 in trasfera, la seconda in amichevole a dicembre, terminata 0-0 in casa.

La stagione della Cremonese

La squadra allenata da Ballardini, subentrato in corsa ad Alvini, si trova al momento ultima in classifica a 8 punti. La salvezza sembra un’impresa, visto che davanti ci sono Sampdoria (11), Verona (17), Spezia (19) e Salernitana (21). Ancora 0 vittorie in campionato: 8 pareggi e 14 sconfitte. 15 gol fatti e 40 gol subiti. In Coppa Italia però, si trova incredibilemente in semifinale, dove affronterà la Fiorentina. Infatti i lombardi sono stati in grado di eliminare in trasferta Napoli (ai rigori dopo il 2-2) e Roma (1-2). Un vero e proprio paradosso, che fa capire la pericolosità degli uomini di Ballardini, che da quando è arrivato ha sistemato un pò di cose. La Cremonese arriva dalla sconfitta contro la capolista Napoli per 3-0.

Una rosa con elementi interessanti

Nonostante la posizione in classifica, la rosa è piena di elementi interessanti. A partire dalla porta, difesa da Carnesecchi, uno dei migliori portieri giovani italiani. In difesa Valeri sta facendo benissimo e Vazquez è rinato con l’allenatore che lo aveva già avuto a Genova. A centrocampo Pickel è il pericolo numero uno, con gli ex Benassi e Meite in ripresa. Davanti invece ci sono, oltre a Dessers e Okereke, anche Ciofani, Arena-Gyan e Tsadjout.