Il Torino ha un’opzione per il riscatto di Gravillon dal Reims: il difensore in questi mesi deve però riuscire a convincere tecnico e dt

Quello di Andreaw Gravillon non era un acquisto che i dirigenti del Torino aveva preventivato. O meglio, non è un acquisto che avevano ipotizzato di dover fare a gennaio. Poi è arrivato l’infortunio di David Zima al ginocchio per cui è stato necessario l’intervento chirurgico, è così che la coperta in difesa è diventata improvvisamente corta ed è stato necessario intervenire in fretta per trovare qualcuno che potesse coprire lo spazio creatosi: in fretta e furia Davide Vagnati ha imbastito la trattativa con il Reims e ha ottenuto il difensore francese in prestito con diritto di riscatto.

Torino: il futuro di Djidji è in bilico

Pensare che Gravillon possa essere solamente una toppa per questi quattro mesi che separano dalla fine del campionato sarebbe però un grave errore. Il difensore è il presente del Torino ma potrebbe essere anche il futuro: gioca sul centrodestra nella retroguardia a tre, posizione che non è solamente quella di Zima ma è anche quella di Koffi Djidji, giocatore che è in scadenza di contratto e che non ha ancora rinnovato (ed è tutt’altro che scontato che lo possa fare nel prossimo futuro). Ecco perché i prossimi quattro mesi per Gravillon sono molto importanti: in ballo c’è la sua permanenza al Torino, dive potrebbe ereditare il posto da titolare attualmente occupato proprio da Djidji.

Calciomercato Torino: per Gravillon servono 3,5 milioni

Per acquistarlo a titolo definitivo il Torino dovrà versare 3,5 milioni nelle casse del Reims, una cifra non particolarmente eccessiva che Cairo potrebbe essere disposto a prendere senza particolari remore se in questi mesi Gravillon dimostrerà di avere tutte le carte in regole per ritagliarsi un ruolo importanti nel Torino. Juric lo ha fatto esordire nella parte finale della gara contro il Milan ma Gravillon spera di poter avere maggiore spazio nelle prossime gare, a partire da quella di lunedì contro la Cremonese: da parte del difensore c’è tutta la voglia di convincere Vagnati a riscattarlo per riuscire finalmente a imporsi anche nella Serie A italiana.