Ieri sera su Italia 1 il servizio di Freedom sul Grande Torino: per alcuni tifosi è stato un racconto senza emozione

Ieri sera alle ore 21:20, su Italia 1 è andata in onda la puntata di Freedom, condotta da Roberto Giacobbo, con uno spezzone sul Grande Torino. Molti tifosi però, sono rimasti delusi dal servizio andato in onda. Le accuse sono quelle di aver raccontato l’evento senza sfumature e senza emozione. Per chi non ne sapeva nulla è stato interessante, ma per un tifoso del Toro è stata una cosa veloce e non approfondita. Non mancano comunque sia gli apprezzamenti al fatto che se ne sia parlato.