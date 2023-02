Solo un assist dopo il Mondiale per Vlasic, uno dei giocatori più impiegati da Juric: adesso deve battere un colpo

Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Fiorentina, la stagione del Torino in campionato è stata soddisfacente con 30 punti raccolti in 22 giornate. I punti potevano essere anche di più, ma la rosa ha dei limiti, evidenziati più volte dallo stesso Ivan Juric e si fa il possibile. 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, 22 gol fatti e 23 gol subiti. Questo è il bilancio giunti a metà febbraio, con alcuni giocatori che hanno fatto bene e altri meno. Vlasic è uno di quelli che ha fatto meglio e sopratutto, è stato uno dei più utilizzati, ma ultimamente ha perso di brillantezza e incisività.

La stagione di Vlasic

Il croato è arrivato in estate in prestito dal West Ham e il Torino se vorrà riscattarlo, dovrà pagare ben 15 milioni più 3 di bonus a fine stagione. In totale per lui 25 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 4 gol, 4 assist e 1 cartellino giallo. Juric adora il suo modo di giocare ed è fondamentale per il gioco granata. Infatti al momento è insostituibile, ma dopo il Mondiale è calato. Con la Croazia è arrivato terzo in Qatar facendo un’ottima figura, poi al rientro ha fatto doppietta in amichevole contro il Monza. Da lì in poi però solo un assist a Karamoh in Coppa Italia contro la Fiorentina in trasferta. Le sue partite sono lo stesso di sacrificio, ma giocando di più spalle alla porta è meno pericoloso. Una delle cause potrebbe anche essere il fatto di aver giocato troppe partite: infatti Juric aveva dichiarato di averlo spremuto troppo, scegliendo Karamoh dall’inizio contro l’Udinese. La stagione però non è ancora finita e Vlasic ha ancora l’occasione per far vedere il giocatore che è.