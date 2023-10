Alessandro Buongiorno torna dall’infortunio, segna e trascina il Toro in un momento incredibilmente complicato

Nella partite contro il Lecce per 0-1 il Torino ha finalmente ritrovato la vittoria dopo quattro partite in cui i tre punti erano mancati. Decisivo il gol di Alessandro Buongiorno che da sottomisura ha bucato la porta del Lecce sfruttando al meglio l’occasione avuta. E pensare che il numero 4 era appena tornato dall’infortunio che lo aveva costretto a restare fuori dal campo durante il momento più difficile del Torino. Con il gravissimo infortunio di Schuurs il ritorno in campo di Buongiorno è stato fondamentale sia per la formazione che per il morale di tifosi e squadra. Oltre al gol il centrale ha anche offerto una prestazione di livello assoluto in difesa annullando Krstovic prima e Piccoli poi: una partita praticamente perfetta la sua.

Buongiorno: il cuore granata fa la differenza

Dopo che quest’estate Alessandro Buongiorno era stato molto vicino a lasciare il capoluogo piemontese per trasferirsi nella squadra allenata da Gasperini e, nonostante l’offerta più ricca e la possibilità di giocare in Europa League, dopo la sua decisione di rimanere al Torino l’affetto dei tifosi verso di lui è cresciuto sempre di più. Per tutti i tifosi granata ormai il numero 4 del Toro è un idolo, un simbolo e una bandiera del club granata. La passione che Buongiorno mette in ogni partita vuole ripagare questo affetto. Oggi la sua passione e il fatto che fin da bambino tifasse Toro ha fatto la differenza. La rabbia accumulata durante il suo infortunio lo ha portato a fiondarsi su quel pallone vagante in area e a colpirlo con forza incredibile per buttarlo in porta e regalare i 3 punti alla sua squadra. 3 punti che possono essere fondamentali per la continuazione del campionato.