Dopo un periodo difficile il Toro torna a vincere e uno dei protagonisti è il numero 9 paraguaiano Tonny Sanabria

Nella vittoria per 0-1 contro il Lecce Ivan Juric ha schierato i suoi con il 3-5-2 facendo partire titolari Pellegri e Sanabria. Le due punte si sono trovate molto bene a giocare insieme e hanno fatto una buona partita. Ottima soprattutto la prestazione di Sanabria che è stato in campo tutta la partita senza mai fermarsi un secondo. Il numero 9 del Toro ha fatto vedere tutte le sue qualità tecniche abbassandosi a prendere palla e costruire il gioco ma ha anche dimostrato la sua grinta e la sua voglia di essere titolare in questa squadra correndo su ogni pallone, recuperando palloni a centrocampo e addirittura arrivando a chiudere in calcio d’angolo una pericolosa azione del Lecce con una scivolata magistrale. La sola cosa che è mancata all’ottima partita del paraguaiano è il gol. Segnare è sicuramente importante per una punta ma Juric in conferenza stampa ha detto chiaramente quanto abbia apprezzato lo spirito di sacrificio dimostrato dal suo numero 9.

Sanabria: con il 3-5-2 avrà sempre più spazio

Con la scelta di Juric di giocare con il 3-5-2 inevitabilmente le tre punte nella rosa granata avranno più spazio che mai. Sanabria con la prestazione di oggi ha dimostrato di essere in gran forma e di voler a tutti i costi giocare titolare. Per di più per le sue caratteristiche il numero 9 si adatta molto bene a giocare in coppia con una punta più fisica e meno tecnica come potrebbero essere Duvan Zapata o, come questa sera, Pietro Pellegri. Il fatto di avere 2 slot disponibili e 3 attaccanti in rosa porterà Juric a concedere più spazio ai singoli attaccanti e a far giocare giocatori come Vlasic e Seck in posizioni non proprio loro naturali. La doppia punta sarà una soluzione che verrà adottata spesso e volentieri dal tecnico di Spalato d’ora in poi. Ora bisognerà anche vedere se il paraguaiano e i suoi compagni di reparto resisteranno agli infortuni o se ci sarà bisogno di cambiare modulo e tornare al 3-4-2-1.