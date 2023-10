Il lituano ha giocato la prima gara da titolare della stagione, disputando una buona gara: con il nuovo modulo può giocare di più

Buona la prima da titolare per Gvidas Gineitis. Il giovane lituano è stato schierato dal primo minuto da Ivan Juric e ha giocato una partita tutto sommato ordinata. L’unica macchia il cartellino giallo ricevuto nei primi minuti di gioco, che però non lo ha affatto condizionato per il resto della gara. Il classe 2004 ha infatti toccato tanti palloni e si è spinto spesso in avanti creando anche occasioni pericolose. Ottimo il cross nel primo tempo per Pellegri, che se avesse azzeccato lo stop si sarebbe trovato a tu per tu con Falcone. Nella ripresa è un po’ calato, complice anche l’abbassamento del baricentro granata, ma la sua prestazione è stata ampiamente sufficiente.

Ora può avere più spazio

Con il nuovo modulo adottato da Juric, che quest’oggi ha schierato il Toro con un centrocampo a cinque, Gineitis potrà giocare sicuramente di più. Le situazioni di Ilic e Radonjic, poi, non fanno che aprirgli ulteriormente le porte del centrocampo. Oggi Ilic è sceso in campo solo all’82’, dopo i cinque minuti giocati contro l’Inter. Per Radonjic, invece, Juric ha confermato quanto detto alla vigilia: “al momento stiamo facendo scelte diverse”, ha detto il tecnico al termine della gara del Via del Mare. Poche ma inequivocabili parole, che per ora sanno di bocciatura. Ora Gineitis può davvero essere l’uomo in più in mediana: il ragazzo ha la fiducia dell’allenatore e quel pizzico di spregiudicatezza di cui il Toro ha un grande bisogno.