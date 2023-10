Il bilancio degli scontri tra Juric e D’Aversa è di 5 successi per il tecnico croato, 1 vittoria per il tecnico del Lecce e 1 pareggio

Il Toro non naviga in una bella zona della classifica e nelle ultime tre partite ha raccolto un pareggio e due sconfitte. Dunque i granata non stanno attraversando un bel periodo. Da parte di Rodriguez e compagni si aspetta una reazione già nella partita contro il Lecce, anche se non sarà affatto semplice perché in primis i giallorossi sono un’ottima squadra che sta conducendo un ottimo campionato, non a caso attualmente occupano il decimo posto in classifica con 13 punti, e poi perché storicamente i granata hanno sempre faticato a raccogliere un risultato positivo a Lecce.

Sette i precedenti

Ma c’è un altro dato che fa ben sperare il Toro, che riguarda i precedenti tra i due tecnici, Roberto D’Aversa e Ivan Juric, e che è nettamente favorevole al tecnico croato. Infatti i due si sono affrontati per ben sette volte e cinque volte ha vinto Juric, una volta ha vinto D’Aversa e una volta lo scontro è terminato con un pareggio. Ovviamente sabato pomeriggio sarà tutt’altra storia e tutti e due i tecnici vorranno vincere. D’Aversa, oltre a voler assolutamente battere Juric per la seconda volta in carriera, vorrà assolutamente conquistare i tre punti per tornare a vincere dopo i due pareggi ottenuti contro Sassuolo e Udinese e per continuare a fare bene.

Juric-D’Aversa: l’unico successo del tecnico nato a Stoccarda è stato in Coppa Italia

Il primo scontro tra Juric e D’Aversa risale al 15 novembre 2015. In quel periodo i due tecnici allenavano in Serie B, D’Aversa era al timone della Virtus Lanciano mentre Juric allenava il Crotone. Quello scontro tra i due terminò 1-1. Poi i due allenatori si sono ritrovati contro in Serie A nella stagione 2019/2020, con il tecnico nato a Stoccarda allenatore del Parma e il collega croato a guidare l’Hellas Verona. Entrambe le partite in cui si sono affrontati sono state vinte dal tecnico croato ex Crotone. Poi nel febbraio del 2021 un’altra vittoria di Juric su D’Aversa. Infine, gli ultimi tre scontri tra i due quando Juric era già il tecnico del Toro mentre D’Aversa era l’allenatore della Sampdoria. Nell’ottobre del 2021 un altro successo per Juric. A dicembre un’altra sfida tra Toro e Sampdoria, ma questa volta in Coppa Italia, e per la prima volta D’Aversa sconfigge Juric. Poi tra i due colleghi un altro precedente, l’ultimo, che risale al 15 gennaio 2022 dove a Marassi il Toro di Juric si impose 2-1 sulla Sampdoria di D’Aversa. In casa Toro si spera in un altro successo dell’ex tecnico dell’Hellas Verona sull’allenatore classe 1975.