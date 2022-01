Baselli ha parlato da nuovo giocatore del Cagliari, raccontando di essere arrivato in Sardegna dopo anni difficili

Daniele Baselli ha lasciato il Toro per approdare al Cagliari. Qui ritroverà Walter Mazzarri, un tecnico che conosce già molto bene avendo lavorato con lui in granata. Il centrocampista bergamasco ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Cagliari parlando ai canali ufficiali del club sardo. Baselli ha detto: “Ringrazio presidente, società e tutti perché mi hanno voluto fortemente e non ho avuto dubbi. Ho avuto il piacere di conoscere già i miei compagni anche se già li conoscevo. Le sensazioni sono buone, ho visto un gruppo che si è unito e anche nelle ultime partite ho visto che c’è una bella sintonia, sono tutti propositi per fare un buon risultato e sappiamo qual è. Il campo è quello che parla, bisogna rimanere concentrati e affrontare ogni partita come se fosse l’ultima, penso che poi il nostro mister sappia cosa voglio dire e penso che abbia già messo una bella impronta in questa squadra. Il mister mi conosce abbastanza bene, sa cosa posso dargli in fase offensiva, anche la fase difensiva come stare attaccato all’uomo, quindi penso che con le giuste indicazioni possa fare le fasi fatte abbastanza bene. Non vedo l’ora di iniziare perché ho tanta voglia di rimettermi in gioco perché arrivo da anni un po’ faticosi, però adesso sto bene e ho proprio voglia di giocare e aiutare la squadra a fare bene. L’importante è che remiamo tutti dalla stessa parte”.