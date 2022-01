L’intervento al ginocchio destro di Mohamed Fares è perfettamente riuscito, il neo acquisto del Torino si è operato a Bologna

Mohamed Fares si è sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il difensore ex Spal si era infortunato durante il suo secondo allenamento al Filadelfia, pochi giorni dopo il suo approdo al Toro in prestito dalla Lazio. L’operazione è stata eseguita dal professor Stefano Zaffagnini, lo stesso chirurgo ortopedico che aveva operato Mandragora e Baselli presso l’Istituto Rizzoli di Bologna. Adesso per Fares inizia la fase di recupero che durerà circa 6 mesi: fino al termine della stagione, il club granata ne monitorerà il recupero. Intanto il Toro non sembra aver preso in considerazione la possibilità di sostituire Fares con un nuovo innesto.