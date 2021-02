La squadra di Semplici batte il Crotone e conquista tre punti fondamentali per l’obiettivo salvezza. I sardi salgono a quota 18 punti

Il Cagliari vince 0-2 allo stadio Ezio Scida contro il Crotone, ultimo in classifica. Il club rossoblù, dopo la sconfitta contro il Torino di Nicola, aveva esonerato Di Francesco affidando la squadra a Semplici. Il nuovo allenatore nella sua prima partita sulla panchina del Cagliari ha trovato subito i 3 punti. Il Cagliari in 10 dal 75′ minuto, con l’espulsione di Lykogiannis, ha trovato la vittoria con i gol di Pavoletti e Joao Pedro su rigore.

La situazione in classifica

Questo pomeriggio ha vinto anche l’Inter contro il Genoa, match terminato 3-0. La partita tra Udinese e Fiorentina si è conclusa 1-0 in favore dei bianconeri. L’Inter rimane da sola in vetta alla classifica on 56 punti mentre, per quanto riguarda le zone basse della classifica, il Cagliari adesso si trova a – 2 punti dal Torino, con i granata che però non hanno giocato e il 17 marzo dovranno recuperare il match contro il Sassuolo.