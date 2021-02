Resta programmata alle 18.30 del 2 marzo, ma su Lazio-Torino non ci sono ancora certezze: per il momento, però, la Lega non l’ha rinviata

La notizia è, al momento, aggiornabile al primo pomeriggio del 28 febbraio: la Lega di Serie A non ha fin qui disposto il rinvio di Lazio-Torino, in programma alle 18.30 di martedì 2 marzo. Quindi si gioca per certo? No, perché ancora si attendono novità dall’Asl, che oggi ha acquisito gli esiti dei tamponi svolti dalla squadra granata nella giornata di sabato, non rilevando nessun nuovo caso di positività oltre agli otto calciatori già individuati e isolati nell’ultima settimana complicata. Il Toro, ha ricevuto il via libera per gli allenamenti individuali e svolgerà lunedì gli ultimi test molecolari. Intanto però va registrato quanto filtra dalla Lega: la partita contro la Lazio resta programmata per martedì, al momento. Che venga giocata senza variazioni di calendario è dunque una via ancora percorribile. E’ anzi quella più probabile.