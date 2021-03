All’andata i casi di positività non comunicate dalla Lazio, per cui Lotito è stato deferito. Al ritorno ci ha pensato Inzaghi a scaldare gli animi

Non si è ancora deciso se si giocherà la partita tra Lazio e Torino in programma domani alle 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma, ma è già in atto un duro scontro tra i due club. La notizia di diversi casi di giocatori granata positivi al Covid-19 all’interno del gruppo squadra era arrivata martedì scorso. Di conseguenza il Toro ha dovuto sospendere gli allenamenti e rinviare il match contro il Sassuolo. Ora il Toro rischia di dover affrontare la Lazio senza mezza squadra e con il consenso di svolgere allenamenti individuali al Filadelfia arrivato solo ieri.

Anche la gara d’andata fu segnata dal Covid

Già la partita di andata aveva creato tensioni tra il club granata e quello biancoceleste. Il match del 1° novembre scorso terminò 3-4 in favore dei biancocelesti. Ma, dopo quella gara, erano emersi i casi di positività di alcuni giocatori della Lazio: Immobile, Leiva, Strakosha. E la Lazio è poi stata accusata di non aver comunicato tempestivamente all’Asl quei casi di coronavirus. Il 16 febbraio sono stati deferiti il presidente Claudio Lotito e i medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Quindi si può dire che lo scontro che c’è in atto tra Lazio e Torino porta ancora gli strascichi di quella sfida.

Le parole di Inzaghi

Ad infiammare la vigilia dello scontro che andrà in scena (forse) martedì, sono state invece le parole dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste sabato scorso, dopo la sconfitta 2-0 contro il Bologna, in vista della partita contro il Toro e sul possibile rinvio del match ha dichiarato: “Se giocheremo? Ci sono gli organi competenti per decidere. Noi lo speriamo perché vogliamo lasciarci alle spalle queste due sconfitte pur sapendo che il Torino sarà più riposato di noi, ma vogliamo tornare alla vittoria.” Parole che non sono state ancora digerite, in casa Toro.