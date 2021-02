Alle 20.45 di questa sera, il Torino sfida il Cagliari alla Sardegna Arena: ecco dove seguire il match in TV e streaming

Cinque pareggi consecutivi ma insufficienti ad assicurarsi la salvezza. Il Toro di Davide Nicola proverà perciò a strappare la prima vittoria dal cambio in panchina. L’obbiettivo è creare un piccolo divario con chi precede i granata, a partire proprio dal Cagliari, che ha due punti in meno del Toro. La sfida salvezza in programma per le 20.45 di questa sera alla Sardegna Arena, sarà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite e numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport. Sarà inoltre disponibile il servizio streaming su SkyGo e NowTV.