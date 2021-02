Il tampone effettuato questa mattina da Karol Linetty, che si trovava a Cagliari con i compagni, ha dato esito dubbio

Ha sorpresa l’assenza nell’elenco dei convocati per la partita di questa sera contro il Cagliari di Karol Linetty. Il centrocampista non era uno dei due calciatori del Torino che ieri erano risultati positivi al tampone e, per questo, era infatti regolarmente partito alla volta di Cagliari insieme ai propri compagni. Questa mattina, come da protocollo, tutti i calciatori granata si sono sottoposti a nuovi test anti-Covid e il tampone del centrocampista polacco ha avuto esito dubbio. Precauzionalmente, in attesa di nuovi controlli, il numero 77 granata non è stato quindi convocato.