Cairo perde la vetta della Top Manager Reputation e scende al 4° posto

Il presidente del Torino Urbano Cairo è al 4° posto nella classifica dei Manager italiani: a guidare la classifica è John Elkann

Non è più il presidente Urbano Cairo a guidare la classifica stilata dall’Osservatorio permanete di Reputation Science e riguardante i più importanti manager del settore economico e finanziario d’Italia. Il patron granata, infatti, è sceso al 4° posto della Top Manager Reputation, questo il nome della classifica, dopo essere stato in vetta alla medesima per parecchi mesi consecutivamente. A scalzare l’editore alessandrino dal primo posto ci ha pensato John Elkann che vista la situazione difficile, insieme al Cda di FCA, ha rinunciato al proprio compenso per tutto il 2020. Una decisione, d’altra parte, presa anche dallo stesso Cairo che ha deciso di devolvere in beneficenza i propri 500mila euro destinandoli alle famiglie in difficoltà sotto forma di buoni pasto.

Top Manager Reputation, chi c’è davanti al patron del Torino

Dopo Elkann, a occupare il secondo gradino del podio degli imprenditori italiani, troviamo poi Francesco Starace di Enel che ha avviato un crowdfundin interno all’azienda per sostenere le associazioni del terzo settore e ha attivato una copertura assicurativa per i dipendenti in caso di contagio da Covid-19. Dietro di lui, l’Ad di Intesa San Paolo. Carlo Messina

Guardando la classifica, poi, si nota come il presidente Cairo non è il solo imprenditore presente ad avere un ruolo da protagonista nel mondo del calcio. Sono infatti altri due presidente di club di Serie A a figurare nella Top Manager Reputation anche se in posizioni ben distanti dal presidente del Toro: il primo è Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che figura al 24° posto. Mentre al 30° troviamo il numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso.