Cairo dona in beneficenza 4 mesi di stipendio in Rcs

L’iniziativa del presidente del Torino, e azionista di maggioranza di Rcs, Urbano Cairo: si taglierà 4 mensilità e l’azienda donerà buoni spesa

Urbano Cairo sceglie di donare in beneficenza quattro mensilità del suo compenso fisso in Rcs, gruppo editoriale del quale è azionista di maggioranza. La decisione è arrivata nel corso dell’assemblea tenutasi questa mattina, che ha come previsto respinto la distribuzione del dividendo da 15 milioni agli azionisti. Il presidente del Torino, si legge in una nota, “in considerazione delle difficoltà economiche per molte famiglie determinate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria” ha chiesto di azzerare il suo compenso fisso per quattro mesi, da marzo a giugno 2020, per un totale di 500 mila euro. La stessa cifra, ha richiesto Cairo, verrà devoluta da Rcs sotto forma di buoni spesa da 100 euro ciascuno attraverso un ente che sarà individuato.