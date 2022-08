Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è presente a bordo campo a Quattordio ad assistere alla semifinale del torneo

Come vi abbiamo raccontato, c’è anche Urbano Cairo – e non potrebbe essere altrimenti – a Quattordio ad assistere a Torino-Milan, la partita inaugurale del Trofeo Mamma e Papà Cairo. Il presidente granata sta assistente alla semifinale da bordo campo, dove sono presenti anche il direttore tecnico Davide Vagnati e il suo vice Emiliano Moretti. Prima di prendere posto all’interno dello stadio Silano, il presidente granata è stato intercettato da alcuni tifosi all’esterno dell’impianto: c’è chi non si è fatto sfuggire l’occasione per un selfie con il massimo dirigente granata, chi invece per uno sfottò (al presidente qualche tifoso ha chiesto se i soldi incassati per Bremer verranno usati per acquistare Novella 2000 o se si potranno fare anche gli abbonamenti allo stadio con la formula del prestito con diritto di riscatto). Un chiaro segnale di come nella tifoseria granata sia presente una spaccatura che riguarda anche le opinioni sul presidente.