In vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione contro il Palermo si rinnova il duello tra Milinkovic-Savic e Berisha

Manca sempre di meno alla partita di Coppa Italia tra il Toro e il Palermo. Match che per i granata combacerà con il primo impegno della nuova stagione. In vista della sfida contro i rosanero, al Filadelfia si rinnova il ballottaggio tra Etrit Berisha e Vanja Milinkovic-Savic. Un duello quello tra i due portieri che nel Toro ha caratterizzato la parte finale della scorsa stagione, con Berisha che era riuscito a scavalcare nelle gerarchie il collega serbo reduce da diverse prestazioni insufficienti, riuscendo così a raccogliere diverse prestazioni, alcune positive altre no. Ma tornando a parlare del presente, durante le amichevoli estive Ivan Juric ha alternato i due portieri, dando così spazio ad entrambi. Il tecnico croato ora avrà ancora pochissimo tempo per decidere chi schierare nella partita contro il Palermo. L’ex allenatore dell’Hellas Verona in porta, così come per tutti gli altri reparti, non potrà sbagliare scelte nonostante i diversi infortunati e il mercato incompleto, perché per i granata è troppo importante iniziare la nuova stagione con il piede giusto.

L’arrivo di un nuovo portiere rimane un’incognita

Per la partita contro il Palermo Juric dovrà dunque decidere tra Berisha e Milinkovic-Savic, ma non è detto che debba poi scegliere uno tra i due per il nuovo campionato. Infatti, non è da escludere il possibile arrivo di un altro portiere che possa prendere il ruolo di titolare e scavalcare in una sola volta sia il portiere ex Atalanta, sia quello serbo. È già da prima della fine dello scorso campionato che in casa Toro si parla del possibile arrivo di un nuovo portiere, dato che né Berisha né Milinkovic-Savic avevano convinto a pieno. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati si sta guardando intorno alla ricerca dell’occasione giusta. Intanto prima bisogna decidere chi schierare contro il Palermo a difendere la porta del Toro.