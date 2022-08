Lazaro è un esterno di destra ma ha già giocato a sinistra: il ballottaggio è con Aina per la gara col Palermo

Il primo impegno ufficiale della nuova stagione per il Toro si sta avvicinando sempre di più. I granata in questi giorni stanno lavorando al Filadelfia per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Palermo. Il nuovo acquisto Valentino Lazaro sta già cercando di mettersi in mostra e vuole conquistare fin da subito la fiducia di Ivan Juric, con la speranza di trovare spazio in campo già contro i rosanero. E dato che Mergim Vojvoda è out per un infortunio, l’esterno austriaco potrebbe scendere in campo contro il Palermo e occupare la fascia di sinistra, una posizione che ha già ricoperto in passato anche se lui è solito giocare sulla corsia di destra. Però Lazaro dovrà dimostrare di essere pronto e dovrà giocarsi il posto con Ola Aina.

Lazaro, pochi allenamenti per convincere Juric

Il giocatore ex Benfica ha a disposizione pochissimo tempo per convincere Juric a impiegare lui sulla fascia sinistra contro i siciliani. Non sarà affatto semplice, ma Lazaro ci proverà in tutti i modi. Comunque, chiunque scenderà in campo sabato sera non potrà sbagliare l’approccio alla partita, perché per i granata sarà fondamentale iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi.