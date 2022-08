Da oggi, mercoledì 3 agosto, sono in vendita i tagliandi per il settore ospiti in vista di Monza-Torino, valida per la 1^ di campionato

Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A 2022-2023, anticipato al secondo weekend di agosto a causa del Mondiale in Qatar. Il Torino giocherà il primo match fuori casa contro il Monza, tra le neopromosse della stagione. Il club lombardo ha comunicato che da oggi, mercoledì 3 agosto, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita in programma per sabato 13 agosto alle ore 20.45. Il prezzo è di 20 euro. I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket oppure online, attraverso il sito di Vivaticket, unica piattaforma autorizzata. La vendita terminerà venerdì dodici agosto alle ore 19:00. Per l’ingresso, il Gate riservato ai tifosi della squadra avversaria è il 9.