Per il debutto ufficiale i granata dovranno fare i conti con molti assenti in difesa. I due giovani potrebbero essere schierati titolari

Tre giorni alla prima ufficiale della stagione e il Toro si presenta come un cantiere aperto. Sono ancora risicate le certezze nella formazione titolare di Ivan Juric. Oltre all’evidente lentezza del mercato, i granata dovranno fare i conti anche con diverse assenze per infortunio. Il reparto più colpito da questi spiacevoli inconvenienti è sicuramente quello arretrato. La fatica della preparazione alla nuova stagione si è riversata sulla maggior parte degli interpreti della difesa. Tra i sicuri assenti nel confronto con i siciliani c’è David Zima, uscito prematuramente dal terreno di gioco nella gara amichevole con il Nizza. Dovrà stare fermo 3-4 settimane circa per riprendersi dall’infortunio che lo ha colpito alla spalla destra.

Buongiorno ancora out

Anche Alessandro Buongiorno dovrà dare forfait alla prima stagionale, dopo l’affaticamento dei giorni di ritiro. In dubbio ancora la presenza di Armando Izzo, anch’esso uscito malconcio dall’impegno in Costa Azzurra (fastidio muscolare), che ha visto l’assenza di Koffi Djidji. Il franco-ivoriano dovrebbe rientrare e coprire uno delle tre posizioni della difesa in compagnia dell’unico superstite Ricardo Rodriguez. L’ultimo a comporre il terzetto difensivo, potrebbe essere una vera e propria sorpresa, ma che rifletterebbe molto del lavoro adottato da Juric nelle settimane di preparazione.

N’Guessan e Adopo: le sorprese del ritiro

Il tecnico ha dovuto fare di necessità virtù nelle gare amichevoli. Quando il materiale umano è ridotto ai minimi, pescare dalla Primavera è quasi una scelta obbligata. A volte può andar male, altre si rivela azzeccata. Sicuramente una delle novità di questo precampionato è stato N’Guessan. Il difensore ha avuto modo di giocare corposamente la gara con l’Apollon Limassol e scampoli del match dell’Allianz Riviera. Il ragazzo ha convinto, sfoggiando prestazioni da giocatore pronto per questi livelli. Stessa cosa si può dire Adopo (classe 2000, non più un Primavera).

Il suo rendimento è ancora più sorprendente, nascendo come centrocampista. Con l’Apollon, Juric lo piazza al centro della difesa e lui non delude le aspettative del tecnico. A Nizza subentra a Zima e fa quasi meglio, tra letture attente e incursioni che di certo non sono passate inosservate. Lo sapremo presto. Sabato sera, Juric potrebbe sfruttare la situazione di emergenza, per premiare due giovani che col lavoro e prestazioni, potrebbero ritagliarsi posizioni.